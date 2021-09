Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Waylon - Het leven is te kort

Waylon heeft voor het eerst een Nederlandstalige single gemaakt. Op Instagram liet de zanger donderdag weten dat hij het best spannend vindt om deze nieuwe muzikale kant van zichzelf te laten zien. "Misschien was dat wel de grootste uitdaging", aldus Waylon. "Iets schrijven wat in simpele woorden alles vertelt en dan ook nog lekker klinkt. Volgens mij hebben we het met deze best goed gedaan."

In november staat Waylon in Rotterdam Ahoy, rond die tijd verschijnt ook zijn eerste Nederlandstalige album.

Beluister het nummer hier

Drake, Future en Young Thug - Way 2 Sexy

Certified Lover Boy, Het langverwachte nieuwe album van Drake, verschijnt vrijdag. Op de plaat staan in totaal 21 nummers en talloze samenwerkingen met andere artiesten, onder wie JAY-Z en Kid Cudi.

Op de single Way 2 Sexy, een samenwerking met Future en Young Thug, leent de Canadees het refrein van de bekende ninetieshit I'm Too Sexy van Right Said Fred.

Beluister het nummer hier

ABBA - I Still Have Faith in You en Don't Shut Me Down

Het gerucht dat ABBA met nieuwe muziek zou komen, ging al langer, maar donderdag was het dan eindelijk zover. De Zweedse band bracht twee singles tegelijkertijd uit: de ballade I Still Have Faith in You en het meer uptempo Don't Shut Me Down.

De liedjes staan op Voyage, het album van ABBA dat op 5 november verschijnt. Ook kondigde de band een concertreeks aan, waarin digitale versies van Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) het podium betreden.

319 Beluister I Still Have Faith In You van ABBA

Donnie en René Froger - Bon Gepakt

Na zijn enorm succesvolle samenwerking met Frans Duijts werkt rapper Donnie nu samen met René Froger. Het resultaat is een ludiek liedje, waarin het tweetal zingt en rapt over de risico's die ze hebben genomen in het leven en hoe goed dat voor hen heeft uitgepakt.

Beluister het nummer hier

Little Mix - Love (Sweet Love)

De Britse vrouwengroep Little Mix bestaat tien jaar en brengt daarom binnenkort een album met de grootste hits uit. Daarop staan ook enkele nieuwe liedjes, waaronder de single Love (Sweet Love).

De kans is klein dat de groep het dansbare nummer op korte termijn live laat horen, aangezien zangeressen Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock onlangs van hun eerste kind bevallen zijn.

Beluister het nummer hier