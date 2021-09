The Script komt in juni naar Amsterdam met Greatest Hits Tour

The Script staat vrijdag 10 juni 2022 in Ziggo Dome in Amsterdam met hun Greatest Hits Tour. Het optreden staat in het teken van hun album Tales from the Script, dat in oktober uitkomt.



Het is een verzamelalbum met daarop hun grootste hits en de populairste nummers van de afgelopen zes albums. Op de plaat staan onder meer Hall of Fame met Will.i.am, The Man Who Can't Be Moved, For The First Time en Superheroes. Daarnaast bevat het album speciale opnames van hun liveshows, waaronder Breakeven, debuutsingle We Cry en Rain.