Mart Hoogkamer geeft op 9 april een concert in Rotterdam Ahoy. Het wordt het grootste optreden van de 23-jarige zanger tot nu toe.

De carrière van Hoogkamer is in korte tijd in een stroomversnelling geraakt. Zijn nummer Ik Ga Zwemmen groeide in de afgelopen maand uit tot een enorme hit en staat inmiddels al twee weken bovenaan in de Single Top 100.

Met het concert in Ahoy komt een droom uit. "Rotterdam Ahoy is de plek waar de koning van het levenslied André Hazes sr. heeft opgetreden", zegt de uit Leiden afkomstige Hoogkamer.

"Ik beloof dat ik er met mijn band een waanzinnige avond van ga maken voor alle 'tijgers' in het land die zin hebben in een feestje. Ik kan niet wachten."

Kaarten voor het concert zijn donderdag direct in de verkoop gegaan.