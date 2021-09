ABBA heeft vandaag via een livestream bekendgemaakt dat er in november een nieuw album van de groep verschijnt. Ook is er vanaf volgend jaar een concertreeks met digitale versies van de bandleden in Londen te zien. De band bracht gelijk de nieuwe nummers I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down uit.

De concertreeks, die de naam ABBA Voyage heeft gekregen, werd al in 2016 door de band aangekondigd, maar werd steeds uitgesteld. Voor de optredens wordt een nieuwe arena gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.

De concerten waarin de digitale versies van de bandleden worden begeleid door een tienkoppige band beginnen in het voorjaar van 2022. De ticketverkoop begint op 7 september.

Voor de tour lieten Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) een soort hologrammen van zichzelf maken, met een techniek die motioncapture wordt genoemd.

Op beelden bij de aankondiging is te zien dat de band de nummers daadwerkelijk ten gehore bracht terwijl er driedimensionale bewegende afbeeldingen van de leden werden gemaakt. De digitale versies van de bandleden werden gemaakt naar het evenbeeld van de band in zijn hoogtijdagen.

Al jaren geruchten over nieuwe muziek van ABBA

Geruchten over nieuwe muziek van de band gingen al jaren de ronde. De nummers I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down moesten eigenlijk al in 2018 verschijnen. Ulvaeus verzekerde fans eerder dit jaar dat er nu echt nieuwe muziek zou verschijnen. Het volledige album Voyage komt op 5 november uit.

ABBA werd in 1974 wereldwijd bekend door namens Zweden het Eurovisie Songfestival te winnen met het nummer Waterloo. De band scoorde vervolgens grote hits met nummers als Dancing Queen, Mamma Mia, Super Trouper en The Winner Takes It All. De band wist in Nederland acht nummer 1-hits te scoren. In 1981 verscheen het laatste album, The Visitors. Daarna volgden nog enkele singles, waarvan Under Attack uit 1982 de laatste was.