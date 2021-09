Ronnie Flex staat centraal in een achtdelige docuserie op Videoland. Ronnie: Voor altijd samen is vanaf 30 september op de streamingdienst te zien.

De serie lijkt voornamelijk te zijn bedoeld als promotie van het gelijknamige album Altijd samen, dat in augustus is verschenen.

In het persbericht van Videoland staat dat de kijkers de rapper volgen tijdens de totstandkoming van het album.

Ook zijn vriendin Demi de Boer is in de reeks te zien. Zij is de dochter van voetballer Ronald de Boer en is inmiddels 2,5 jaar samen met de rapper. Het stel verwacht later dit jaar een dochter.