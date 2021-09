Mick Harren wil zijn overleden moeder eren in de video voor zijn nieuwe single Niemand. De volkszanger gebruikte daarvoor originele beelden van haar uitvaart, zegt hij tegen De Telegraaf.

"Mijn moeder heeft een heel mooie uitvaart gekregen. Ze heeft daar zelf de regie over gehad, dat had ze kort vóór haar overlijden allemaal geregeld", zegt de 54-jarige Harren tegen de krant.

De moeder van Harren had longkanker met uitzaaiingen en besloot op 13 juli op 77-jarige leeftijd euthanasie toe te passen.

"Mijn broer en ik hebben een gezamenlijke hobby, schilderen. Ma vroeg ons of wij haar kist konden voorzien van een mooie kleur. Met de hulp van mijn zoon Bowy en de dochter van mijn broer, Nina, hebben we daar gehoor aan gegeven. Dat was heel bijzonder."

Volgens Harren is de single het beste wat hij ooit heeft gemaakt. "Het is heel persoonlijk. Binnenkort ga ik het uitbrengen. In de clip zullen beelden te zien zijn van haar prachtige uitvaart. Zo wil ik mijn lieve moeder eren."