Elton John brengt op 22 oktober een nieuw album uit. The Lockdown Sessions bevat samenwerkingen met een aantal bekende artiesten, die tot stand zijn gekomen tijdens de coronaperiode.

John heeft volgens The Guardian nummers opgenomen met onder anderen Stevie Wonder, Lil Nas X, Stevie Nicks, Dua Lipa, Gorillaz, Eddie Vedder en Nicki Minaj.

Voor het eerst in zijn carrière heeft de 74-jarige zanger nummers op afstand opgenomen, onder meer via Zoom. "Andere samenwerkingen vonden plaats met strikte inachtneming van de coronamaatregelen, bijvoorbeeld met glazen schermen tussen ons in", aldus John.

Het repertoire dat hij op zijn nieuwe album laat horen, klinkt volgens de Brit anders dan zijn publiek van hem gewend is.

"Het is een compleet nieuw gebied dat ik ontdek. Het doet me denken aan het begin van mijn carrière, toen ik muziek schreef voor veel andere artiesten. De cirkel is rond, zo voelt het voor mij", vertelt John, die dit najaar zijn Farewell Yellow Brick Road-tour hervat. Het is de laatste tournee voor de artiest.

Op het nieuwe album staan ook enkele covers, waaronder It's a Sin, het liedje van de Pet Shop Boys dat John samen met Years & Years ten gehore bracht tijdens de Brit Awards. De samenwerking met Dua Lipa, Cold Heart, kwam in juli al uit.

Het is de vierde keer dat John een album met samenwerkingen uitbrengt. Duets uit 1993 is daarvan de bekendste.