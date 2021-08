Jeangu Macrooy neemt samen met Emma Heesters en Rolf Sanchez plaats in de jury van het Junior Songfestival. De drie artiesten beoordelen op 25 september de nummers en optredens van de kandidaten.

"Het Junior Songfestival zorgt ervoor dat jong talent een podium krijgt. Dat is belangrijk, er zijn zo veel jonge talenten die heel veel in hun mars hebben en dat mag gezien worden. Samen met Emma en Rolf ga ik genieten van de finalisten en ze hier en daar tips geven die ze hopelijk in hun verdere muzikale carrière mee kunnen nemen", aldus Macrooy die in mei 23e werd op het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Birth Of A New Age.

De kandidaten worden ook beoordeeld door een kinderjury. De groepen SHINE! en MELODY en zangeressen Priscilla en Ayana strijden om het ticket naar het Junior Eurovisie Songfestival, dat in december in Parijs plaatsvindt.

Nederland werd in 2020 vertegenwoordigd door de groep Unity, die de vierde plek behaalde met het nummer Best Friends.

De nationale finale van het Junior Songfestival is op zaterdag 25 september om 19.20 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.