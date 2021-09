Belle Perez merkte bij de opnames van Beste Zangers dat er na de eerste avond al geen emotionele barrières meer waren tussen haar en de andere deelnemende artiesten. Ondanks de sterke band onderling, was de zangeres wel gespannen voor de optredens, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Voor collega's zingen is hoe dan ook met de billen bloot gaan", zegt Perez. "Zeker als je hun eigen muziek voor hen ten gehore brengt." De Vlaamse, die samen met Roel van Velzen, Karsu, Anneke van Giersbergen, Alides Hidding, Bökkers en Joe Buck meedoet aan het nieuwe seizoen van het zangprogramma, ziet het als een voordeel dat ze de muziek van niet al haar Nederlandse collega's even goed kende.

"Als je de artiesten wel goed kent, grijp je eerder naar de hits en ik wilde juist diep graven in hun repertoire." Perez vertelt dat ze de andere artiesten vanaf het eerste moment al goed leerde kennen en dat iedereen zich gelijk open opstelde.

"Op de eerste avond kwamen we bij elkaar zonder dat de camera's draaiden, wat een bewuste keuze is van de crew. Zo konden we elkaar leren kennen. Er kwamen al direct heel veel dingen uit onze persoonlijke levens naar boven, waardoor we meteen een warme, emotionele band met elkaar kregen", aldus Perez.

De 45-jarige zangeres spreekt haar bewondering uit voor het team achter het programma, dat de deelnemers bij elkaar zoekt. "Je brengt in een korte tijd mensen samen die elkaar niet goed kennen en je wil natuurlijk dat het zo goed mogelijk tussen hen klikt, maar dat heb je niet altijd in de hand. Bij ons was dat wel het geval, want de eerste avond waren alle barrières tussen ons al weg, nog voordat we ook maar een noot hadden gezongen."

'Jan Smit weet toch dingen uit je te krijgen'

Perez, in Nederland vooral bekend van Spaanstalige hits als Que Viva La Vida (Chiquitan) en El Mundo Bailando, deed in België al eens mee met het programma Liefde voor Muziek, dat hetzelfde concept heeft. Een groot verschil is volgens de zangeres dat het Vlaamse programma geen presentator heeft.

"Als je daar met elkaar op de bank zit, heb je weleens een emotioneel moment en kan je dichtklappen, maar Jan (Smit, de presentator, red.) kan dat heel mooi monitoren. Hij kan dan toch dingen uit je krijgen, wat mooie televisie oplevert."

De zangeres is zich ervan bewust dat het programma het imago heeft dat er te pas en te onpas wordt gehuild, maar dat deert haar niet. "Dat is het concept nu eenmaal, in welk land je het ook opneemt. Als je artiesten met muziek als raakvlak bij elkaar zet, raakt alles in een stroomversnelling. De gesprekken gaan zo diep, het was haast therapeutisch."

Lichtpunt van het jaar

De afleveringen werden dit jaar wegens de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk op Ibiza opgenomen, maar in het Limburgse Landgraaf. Volgens Perez doet dit niets af aan de ervaring. "Uiteindelijk maakt het niet uit waar in de wereld je dit opneemt, want zodra de spots aangaan zit je daar in een trance."

Volgens de artieste speelt het weer mogen optreden na tijden van lockdown ook een rol bij de ontlading die je in dit seizoen van het programma ziet. "We waren al zo lang met de voorbereidingen bezig en het werd verschillende keren uitgesteld. Het is zo mooi om dit uiteindelijk dan toch te kunnen doen, zeker in een tijd dat je verder amper op het podium staat. Het was voor mij echt een lichtpunt in mijn jaar."

Beste Zangers is vanaf donderdag 2 september elke donderdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.