In Nederland wordt met chagrijn gekeken naar België, waar grote festivals gewoon door mogen gaan. Maar waarom kan daar wel, wat hier niet mag? "De Belgische evenementen- en cultuursector staat achter het beleid van de overheid", zegt Mieke van Gramberen van het Belgische Covid19 Commissariaat tegen NU.nl.

Vanaf 13 augustus mogen in België massa-evenementen met 75.000 bezoekers georganiseerd worden. Mits het publiek twee weken volledig gevaccineerd, een negatieve PCR-test kan voorleggen of hersteld is na een coronabesmetting.

En zo mochten er deze maand twaalfduizend mensen per dag op het Alcatraz festivalweekend in Kortrijk headbangen en dansten ruim achtduizend mensen (verdeeld over drie dagen) op het Paradise City Festival in Perk.

Om de maatschappij en dus ook het culturele leven te heropenen, doorliep België een soortgelijk stappenplan als Nederland. Zo werden er bijna dertig testevenementen georganiseerd, een Corona Safe Ticket (de Belgische tegenhanger van de CoronaCheck App) ingevoerd en een stappenplan bedacht.

"Ook is er contact geweest met de onderzoekers van de Nederlandse Fieldlab Evenementen", zegt Van Gramberen. Zij coördineert in België het COVID-19-beleid tussen de Federale overheid en regionale gemeenschappen en gewesten. Van Gramberen is verbonden als expert en coördineert onder andere het beleid voor de evenementen- en culturele sector.

Discotheken blijven in België gesloten

"Vooral het contact met Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss en Bas Kolen van de TU Delft was zeer inspirerend. We hebben de Nederlandse resultaten niet een-op-een verwerkt in onze eigen strategie, maar ze hebben wel de inzichten gebracht in het opstellen van vier sleutels voor onze heropening:

Ventilatie

Tijdens indoor-evenementen (ook in tenten) worden in België CO2-meters geïnstalleerd. Zodra de ppm-norm (parts per million) van 900 wordt overschreden, moeten organisaties maatregelen nemen. Ter vergelijking: de buitenlucht heeft een CO2-concentratie van 400 ppm.

Ondanks het invoeren van de CO2-meters blijven discotheken vooralsnog gesloten. "We starten binnenkort wel een overleg, waarbij we tot een veilige aanpak hopen te komen voor een heropening vanaf 1 oktober."

Testen

Het Belgische COVID-19 Safe Ticket (CST) toont aan of de gebruiker herstellende is van een coronabesmetting, gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft ondergaan. Volgens Van Gramberen werkt dit CST echter alleen als er bij de toegangspoorten ook een identiteitscontrole plaatsvindt.

"Dus geen foto's van een COVID-19 Safe Ticket en zomaar doorwandelen. Dat hebben we de sector echt op het hart gedrukt. Voor zover wij dat kunnen traceren is dat ook heel secuur uitgevoerd."

Hygiënische maatregelen

Het gebruiken van mondkapjes en desinfecterende gel.

Crowd Management

Het beheren van toegangsstromen voor en na het plaatsvinden van een evenement. Dit vormt voor sommige festivals een uitdaging. Zo kon het Alcatraz-festival deze week bijna dertigduizend man verwelkomen, maar moest er wel een testlocatie met aansluitend vervoer naar het festivalterrein georganiseerd worden.

Het mislukte openingsweekend in Nederland

Naast deze vier sleutels heeft de Belgische overheid veel kunnen leren van het mislukte heropeningsweekend van 25 juni dat in Nederland plaatsvond. Gevaccineerden kregen de indruk dat ze direct na de prik konden feesten, er werd gesjoemeld met digitale testbewijzen en het ventilatievraagstuk werd volledig losgelaten. Met vele coronabesmettingen ten gevolge.

"We hebben daar belangrijke lessen uit getrokken", zegt Van Gramberen. "Als we echt willen dat de strategie lukt, dan is het belangrijk om én een testresultaat én de ID te controleren. Als je aan de voorkant controleert, moet je dat heel ernstig doen. Enkel dan kun je fraude uitsluiten."

"Vanuit het Corona Commissariaat hebben we veel contact gehad met organisatoren en regelmatig gevraagd of men gemerkt heeft dat bij de ID-controle personen waren die een kopie hadden gebruikt. Dat is misschien een of twee keer gebeurd. Maar wij kunnen niet bevestigen dat jongeren noch ouderen geprobeerd hebben om te frauderen, zoals in Nederland op grote schaal is gebeurd. Integendeel.

Ook werd de houdbaarheid van negatieve testresultaten ingekort. Wederom op basis van ervaringen die men in Nederland zag. "De houdbaarheid van PCR- testen werd teruggebracht naar 48 uur, antigeentesten op 24 uur. Daarmee kregen we iets meer zekerheid, ook al was het voor de sector niet heel eenvoudig.

"We moeten daarnaast blijven vasthouden dat mensen minstens twee weken na hun laatste prik volledig gevaccineerd zijn", vervolgt Van Gramberen. "Dat beleid volgden we altijd al en daar houden we aan vast. Geen haar op ons hoofd dat eraan dacht om dat te versoepelen."

'Sector is blij met de beslissingen'

Op de vraag of het ook aan verschil in mentaliteit tussen Belgen en Nederlanders ligt, kan Van Gramberen, die ook socioloog is, niet bevestigen.

"Wat wel meespeelt is dat we in België met 69 procent, onder alle achttienjarigen en ouder, een hoge vaccinatiegraad hebben. We zijn ook gestart met het inenten van twaalf- tot achttienjarigen."

"We hebben daarnaast nauw overleg met de sector en die staat ook achter deze aanpak. Daar hebben we ook altijd een open dialoog over gehad. De sector is blij met de beslissingen. Zij begrijpen ook dat we heel voorzichtig met het Corona Safe Ticket en de identiteitscontrole om moeten gaan en dat er geen fraude mee gepleegd mag worden. Als we dat met zijn allen heel secuur en voorzichtig blijven doen, dan kunnen we de risico's beheersen."