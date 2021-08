Jonathan Davis, de leadzanger van de Amerikaanse rockband Korn, heeft nadat hij het coronavirus heeft opgelopen, last van vermoeidheid en ademhalingsproblemen. Dat is te zien op diverse video's die fans hebben gemaakt van optredens afgelopen weekend.

Davis nam het grootste deel van de optredens plaats op een troon. Ook greep de zanger meerdere keren naar een zuurstofmasker.

Korn-gitarist Brian Welch legde zondag in een video op Instagram uit dat de leadzanger met gezondheidsklachten worstelt.

"Jonathan Davis worstelt nog steeds met de na-effecten van COVID-19. Hij is lichamelijk zwak en voert een mentale strijd. Alle soorten liefde, licht en energie, of gebeden die jullie zijn kant op kunnen sturen, alles", vertelde Welch in de video.

"Er komen shows aan en naar welke jullie ook toe gaan: toon hem liefde en energie jongens. Hij heeft jullie meer dan ooit nodig."