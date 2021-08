Het muziekfestival Paaspop XS - een kleinere uitvoering van Paaspop - was maandag binnen enkele minuten uitverkocht.

Ruim zevenduizend mensen probeerden een van de 750 kaarten te bemachtigen. Deze werden verloot onder de wachtenden.

Paaspop XS duurt een dag en is toegankelijk voor maximaal 750 mensen. Dit is het maximum aantal bezoekers dat vanwege coronamaatregelen op evenementen zonder vaste zitplaatsen mag worden toegelaten.

De gebruikelijke driedaagse uitvoering van het muziekfestival staat gepland op 15, 16 en 17 april 2022.

Paaspop XS vindt op 4 september plaats op festivalterrein De Molenheide in Schijndel. De line-up bestaat uit ACinDC, Baby Blue, Bontgenoot, DeWolff, Disco Snolly, Goldband, In Your Honor, Josylvio, LIJN7, Mother Mercury, SMÈRRIG, Stones Sessions, The Fortunate Sons, The Vices en Vinyl Forty-Five ft. Dames met Dorst.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de line-up nog niet bekend was. Dit klopte niet en is aangepast.