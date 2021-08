Het entertainmentprogramma van de Dutch Grand Prix is aangepast, laat een woordvoerder maandagmiddag aan NU.nl weten. Naast Davina Michelle, die op 5 september het Wilhelmus ten gehore brengt, zal ook een aantal dj's een show geven tijdens het race-evenement. Zij worden betaald voor hun optreden.

Volgens de Dutch Grand Prix is "het entertainmentprogramma van de Formule 1 aangepast". "Met verschillende dj's vanaf diverse plekken zal het publiek op de tribunes worden vermaakt. We zijn vereerd en blij dat Davina het Wilhelmus zal vertolken voor onze racefans."

De woordvoerder wil nog niet delen welke dj's acte de présence zullen geven.

Michelle liet vrijdag weten alleen op te treden als andere artiesten betaald zouden krijgen. Ze had toegezegd het volkslied gratis te zingen. Prins Bernhard van Oranje, de mede-eigenaar van het circuit, had meerdere artiesten ook gevraagd gratis op te treden. Dit leidde tot veel woede nadat de groep Chef'Special dit op sociale media had gedeeld.

De Formule 1 mag volgens het demissionaire kabinet doorgaan omdat het om een geplaceerd evenement gaat. Festivals en grote concerten zijn tot nu toe verboden omdat dat geen geplaceerde evenementen zijn. De entertainmentsector is hier woedend over en voert al weken actie.

Het publiek mag tijdens de optredens van de dj's niet opstaan of dansen. Het entertainmentprogramma dat aanvankelijk zou plaatsvinden in de fanzone, waarbij mensen geen vaste zitplaats zouden hebben, was al eerder geannuleerd vanwege de geldende coronamaatregelen.