Reggaezanger en muziekproducer Lee 'Scratch' Perry is in zijn thuisland Jamaica overleden. De muzikant werd 85 jaar.Reggaezanger en muziekproducer Lee 'Scratch' Perry is in zijn thuisland Jamaica overleden. De muzikant werd 85 jaar.

Perry kreeg in de jaren vijftig een baantje bij een reggaelabel in Kingston, en groeide in de jaren daarna uit tot een getalenteerd producer bij dezelfde platenmaatschappij. Hij was een van de pioniers van de dub in de jaren zeventig en werkte tijdens zijn lange carrière onder meer met Bob Marley, The Clash en de Beastie Boys.

Zanger Mike D van de Beastie Boys liet zondag op Twitter weten ontzettend dankbaar te zijn voor de samenwerking met Perry, die hij "een ware legende" noemt. "Laten we allemaal naar zijn enorme oeuvre luisteren om hem te eren", aldus de muzikant.

Ook de premier van Jamaica reageerde op de dood van Perry. "Er bestaat geen twijfel over dat Lee 'Scratch' Perry altijd herinnerd zal worden om zijn flinke bijdrage aan de muziekgemeenschap", aldus Andrew Holness. "Moge zijn ziel in vrede rusten."