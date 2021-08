Rapper Kanye West heeft zijn nieuwe album Donda na meerdere malen uitstel uitgebracht. Het album verscheen zondag op diverse streamingdiensten.

Donda is het tiende studioalbum van de 44-jarige rapper, die al sinds de zomer van 2020 van plan om was om het uit te brengen.

Er staan 27 nummers op het album, waar onder anderen rappers JAY-Z en Dababy en shockrocker Marilyn Manson aan hebben meegewerkt. De medewerking van die laatste twee artiesten zorgde voor ophef, omdat beiden veelvuldig negatief in het nieuws zijn gekomen.

Dababy ligt weken onder vuur door homofobe opmerkingen en denigrerende opmerkingen over mensen met hiv en aids. Manson is door meerdere vrouwen aangeklaagd vanwege verkrachting en seksueel misbruik.

In de aanloop naar de release van het album organiseerde West drie albumevenementen waarbij fans zagen hoe de rapper zichzelf in brand stak en zijn ex-vrouw Kim Kardashian in een trouwjurk verscheen. De release van het album stond steeds gepland voor de dag na zo'n evenement.

Donda is de opvolger van het gospelalbum Jesus Is King uit 2019. Ook die plaat kwam later uit dan gepland.