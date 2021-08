De broers van Michael Jackson zijn van plan een nieuw album op te nemen. Op dit album zal mogelijk ook de in 2009 overleden 'King of Pop', met wie ze in de groepen The Jackson 5 en later The Jacksons zaten, te horen zijn.

Volgens de 67-jarige Tito Jackson ligt er nog genoeg materiaal van de zanger op de plank. "Hij heeft muziek achtergelaten", zegt Michaels vijf jaar oudere broer tegen The Sun.

De Jacksons hebben wel toestemming nodig van Sony, de eigenaar van de muziekrechten van hun broer. Toch hoopt Tito dat het gaat lukken. "Het is zeker een briljant idee. Hopelijk komt het er."

De broers zijn van plan hun eerste gezamenlijke plaat sinds 1989 uit te brengen. "Het zou mooi zijn om weer samen met Michael op een album te staan. We willen kijken wat er mogelijk is en wat werkt."

Mocht het lukken, dan is het niet de eerste plaat waar Michael Jackson na zijn overlijden op te horen is. In 2010 en 2014 verschenen al albums met nog niet eerder uitgebrachte nummers van de zanger.