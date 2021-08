Neil Young roept via zijn website op om concerten voorlopig te verbieden. Volgens de Canadese singer-songwriter zijn dit 'superspreaders' van het coronavirus, meldt NME.

Young roept op zijn website grote concertorganisatoren zoals Live Nation en AEG op om een concertverbod in te stellen. "Als ze voor een keertje eens niet aan geld kunnen denken", aldus de 75-jarige muzikant.

"Ze controleren een groot deel van de evenementensector. Ze hebben de macht om shows tegen te houden waar duizenden mensen samenkomen en het virus verspreiden. Geld is de reden dat het toch doorgaat. Geld motiveert verspreiding. Deze grote concertorganisatoren zijn verantwoordelijk voor 'superspreaders'."

In onder meer de Verenigde Staten vinden shows inmiddels zonder restricties plaats. Lollapalooza in Chicago was het eerste grote evenement dat weer doorging. Het muziekfestival bleek achteraf geen 'superspreadevent' te zijn geweest. In het Verenigd Koninkrijk vinden muziekfestivals sinds 19 juli zonder beperkingen plaats. Sindsdien is een aantal festivals in verband gebracht met een toename van het aantal coronagevallen.

Eerder deze maand werden bijna vijfduizend coronabesmettingen in verband gebracht met het Boardmasters Festival, dat medio augustus plaatsvond. Volgens gezondheidsfunctionarissen lieten 4.700 mensen die positief werden getest weten dat ze het Britse festival hadden bijgewoond.