Afrojack heeft voor het eerst in lange tijd weer oog in oog met publiek gestaan. De producer en dj trad vrijdag op tijdens het Electric Love Festival in Oostenrijk en dat beviel hem goed.

"Mijn eerste festivaloptreden na anderhalf jaar was te gek", schrijft Afrojack op Instagram bij beelden van zijn optreden. "Bedankt, iedereen die erbij was."

Hoewel de Nederlander zijn fans anderhalf jaar niet live had gezien, gaf hij wel optredens voor een digitaal publiek. Zo stond Afrojack op het affiche van de online editie van Tomorrowland en trad hij op tijdens de pauze van het Eurovisie Songfestival.

Naast Afrojack waren ook andere Nederlandse dj's op de mainstage van het Oostenrijkse festival te zien. Zo draaide Armin van Buuren donderdagavond en was Martin Garrix de slotact van vrijdag. Garrix liet van tevoren op Instagram weten "best een beetje nerveus" te zijn.

Bezoekers moesten een negatieve PCR-test laten zien voordat ze naar binnen konden. Zaterdag is de laatste dag van het evenement.