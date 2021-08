Dat U2, Rolling Stones en AC/DC om financiële redenen de rechten op hun muziek in Nederland hebben gestald, is algemeen bekend. Dat tientallen andere artiesten decennialang via Nederland aan belastingontwijking deden nog niet. Follow the Money deed er onderzoek naar en kwam erachter zo'n vijftig artiesten, waaronder ABBA, Julio Iglesias, Eurythmics, George Harrison en Ringo Starr, belasting ontdoken via Nederland en Curaçao.

Veel van de artiesten namen deel aan de zogenaamde Antillenroute; een constructie waarbij ze niet alleen een besloten vennootschap in Nederland vestigden, maar ook op Curaçao.

"Curaçao heft amper belasting, en had met vrijwel geen enkel land een belastingverdrag", schrijft Follow the Money. "Daardoor hieven andere landen op voorhand belasting wanneer een rechtspersoon geld naar Curaçao sluisde. Dat was te omzeilen door het geld eerst naar Nederland te sturen."

'Omstreden branche'

Omdat Nederland met bijna elk land ter wereld een belastingverdrag heeft, kan geld uit het buitenland tegen gunstige voorwaarden naar een in Nederland gevestigde bv worden overgemaakt. Nederland had bovendien een voordelig belastingverdrag met de Antillen, die tot het koninkrijk behoorden. Hierdoor kon het geld zonder extra heffingen van Nederland naar de Antillen worden gestuurd.

Daarbij heft Nederland geen belastingen op uitgaande rente en royalty's, dus dat kon belastingvrij naar Curaçao.

Tot 2006 werd de Antillenroute regelmatig door artiesten gebruikt. Veel van die constructies werden opgezet door trustkantoren, "een inmiddels omstreden branche", aldus Follow the Money.