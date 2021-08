Davina Michelle is alleen van plan het volkslied te zingen tijdens de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort als de andere artiesten die optreden wel betaald krijgen. Dat laat haar management in een verklaring weten aan NU.nl.

"Davina Michelle vindt het een eer om het volkslied te zingen bij de F1, onder voorwaarde dat de acts die in het raceweekend optreden betaald krijgen", luidt de verklaring van het management van de zangeres.

Eerder deze week maakte zanger Joshua Nolet van band Chef'Special bekend door Prins Bernhard van Oranje te zijn benaderd om op te treden bij de Grand Prix. De band zou dan 'betaald' worden in VIP-tickets in plaats van een geldbedrag. De zanger uitte zijn ongenoegen hierover wat een discussie op gang bracht. Vervolgens riepen verschillende collega's Davina Michelle op om niet op te treden om een vuist te maken tegen de in hen ogen oneerlijke behandeling van artiesten.

Michelle werd dit jaar gevraagd om op zondag 5 september het volkslied te zingen bij het Formule 1-evenement en doet dat kosteloos. Vorig jaar bracht ze al het nummer Beat Me uit, dat als themalied voor de Grand Prix moest gelden. Vorig jaar werd het evenement echter geschrapt wegens de coronapandemie.

Er ontstond binnen de evenementensector eerder al commotie over de Grand Prix in Zandvoort, omdat dit evenement met publiek en een camping mag doorgaan, terwijl meerdaagse festivals helemaal zijn geannuleerd en dagfestivals enkel met maximaal 750 mensen doorgaan.