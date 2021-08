Paaspop komt in het eerste weekend van september met een speciale mini-editie. Paaspop XS, dat op 4 september plaatsvindt, is toegankelijk voor 750 mensen. Dat is momenteel het maximumaantal bezoekers dat van het demissionaire kabinet tot een evenement zonder vaste plekken mag worden toegelaten.

"Dat het kabinet de evenementenbranche deze zomer wederom keihard in de kou laat staan door alle muziekevenementen boven de 750 bezoekers te verbieden, wil niet zeggen dat Paaspop zich zomaar gewonnen geeft", laat de organisatie weten. "No way. Het mooiste festival van Nederland laat zijn trouwe bezoekers niet - nooit! - in de steek."

De XS-editie vindt plaats op festivalterrein De Molenheide in Schijndel. De line-up van het festival wordt volgende week bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat maandag om 19.00 uur van start.