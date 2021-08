Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Halsey - I am not a woman, I'm a god

Halsey beviel afgelopen juli van hun eerste kindje en maakte vervolgens een album dat vooral gaat over zwangerschap en geboorte. Op de plaat, die If I Can't Have Love, I Want Power heet, werkt de Amerikaanse artiest samen met de Amerikaanse rockband Nine Inch Nails. Het duo produceerde de hele plaat en schreef met Halsey mee aan elk nummer. Bij het album verschijnt ook een film met dezelfde naam. Voor Halsey is het hun eerste nieuwe werk sinds het album Manic dat in 2019 verscheen. In Nederland is de artiest vooral bekend van de hits Without Me en Closer met The Chainsmokers.

Beluister het nummer hier

The Script - I Want It All

De Ierse band The Script vond het zo'n dertien jaar na het verschijnen van hun debuut hoog tijd worden voor een verzamelalbum het hun grootste hits erop. De band die doorbrak met het nummer The Man Who Can't Be Moved en vervolgens successen boekte met singles als Breakeven, Hall of Fame, Superheroes en Rain, brengt op 1 oktober de plaat Tales From The Script uit. Hun belangrijkste nummers worden hierop gebundeld, maar er staat ook wat nieuw werk op, waaronder de single I Want It All die vrijdag is verschenen.

Beluister het nummer hier

BTS & Megan Thee Stallion - Butter

Megan Thee Stallion laat zich door haar platenmaatschappij niet vertellen wat ze wel en niet mag doen. Eerder deze week probeerde 1501 Certified Entertainment nog een stokje te steken voor het uitbrengen van haar remix van het nummer Butter met de K-popgroep BTS. De rapper pikte dit niet en kreeg gelijk van de rechter. Door een eerder geschil met haar label stonden de verhoudingen al op scherp en het dwarsbomen van haar plannen door het bedrijf was in strijd met eerder gemaakte afspraken. Daarom is de rapper, bekend van hits als Savage en WAP, nu alsnog te horen op een nieuwe versie van de nummer 1-hit van BTS.

Beluister het nummer hier

Purple Disco Machine & Eyelar - Dopamine

Purple Disco Machine, de artiestennaam van de Duitse producer Tino Piontek, scoorde eerder dit jaar een grote hit met het nummer Hypnotized, een samenwerking met Sophie and the Giants. Er staat alweer een nieuwe hit klaar in de vorm van Dopamine, ditmaal met vocalen van de Nederlandse zangeres Eyelar. Zij is in Nederland misschien nog niet bekend bij het grote publiek, maar werkte al met verschillende grote artiesten, onder wie Demi Lovato.

Beluister het nummer hier

Celine Cairo - Overflow

De Amsterdamse singer-songwriter Celine Cairo was de afgelopen drie jaar druk aan het sleutelen aan haar tweede volledige album Overflow. De zangeres ging in Londen met producer Tim Bran aan de slag, die eerder met artiesten als Halsey en London Grammar werkte. Overflow is de opvolger van het in 2016 verschenen debuut Free Fall, al bracht Cairo in de tussentijd nog wat EP's en singles uit. De zangeres omschrijf haar nieuwe werk als een plaat over het vinden van je plaats in de moderne wereld.

Beluister het nummer hier