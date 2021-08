De Amerikaanse tour van The Rolling Stones gaat ondanks het overlijden van drummer Charlie Watts door. Dat bevestigt het muziektijdschrift Rolling Stone donderdag.

De rockband laat via de promotor weten de No Filter Tour in september zoals gepland te hervatten. De tour stond gepland voor 2020, maar moest vanwege coronamaatregelen worden uitgesteld.

Watts trok zich eerder al terug vanwege zijn gezondheidsproblemen. Destijds werd aangekondigd dat hij vervangen zou worden door Steve Jordan, die eerder met gitarist Keith Richards samenwerkte.

De No Filter Tour begon al in 2017 in Europa. De band trad in oktober dat jaar nog op in GelreDome in Arnhem.

De tour met de overgebleven bandleden Mick Jagger (78), Keith Richards (77) en Ronnie Wood (74) begint op 26 september in St. Louis, Missouri en eindigt op 20 november in Austin, Texas.