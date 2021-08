Doja Cat presenteert de komende MTV Video Music Awards (VMA). Dat heeft de muziekzender bekendgemaakt. De Amerikaanse singer-songwriter zal ook optreden tijdens de awardshow.

De 25-jarige is daarnaast genomineerd in de categorieën videoclip van het jaar, artiest van het jaar, beste samenwerking, beste visuele effecten en beste art direction.

In 2020 trad Doja Cat ook al op tijdens de VMA's. Toen won ze een award voor beste nieuwkomer.

Andere artiesten die zullen optreden zijn onder anderen Foo Fighters, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lorde, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly en Camila Cabello.

De uitreiking vindt op 12 september plaats vanuit het Barclays Center in New York, de stad waar de muziekprijzen in 1984 voor het eerst werden uitgereikt. Justin Bieber is met zeven nominaties de grootste kanshebber op een prijs.