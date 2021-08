Optreden op een groot evenement als de Dutch Grand Prix, daar worden artiesten tegen de verwachting in allesbehalve rijkelijk voor beloond. Chef'special-zanger Joshua Nolet (foto) liet woensdag weten dat hij in ruil voor een show slechts wat VIP-kaarten zou krijgen. Zijn dit soort praktijken gebruikelijk, en waarom zouden artiesten dit doen?

Volgens Will Maas, voorzitter van musicivakbond NTB, gebeurt het "al decennia" dat artiesten worden gevraagd om voor niks op te treden. "Soms moeten ze zelfs bijbetalen. Het is heel gebruikelijk dat omroepen, ook de commerciële, dit doen."

Maas noemt RTL Late Night, die volgens hem 750 euro vroeg aan artiesten als ze wilden optreden in de talkshow. "Ze mogen dit natuurlijk vragen als ze dat willen. Maar het gaat om de balans waar je als artiest mee te maken hebt, omdat je toch verder wil met je carrière. Je wil, zeker als beginnende band, toch airplay hebben en een fanbase opbouwen. Dan kan je veel hebben aan een optreden in een goed bekeken talkshow. Maar het wordt vervelend wanneer het een kwestie van machtsmisbruik is, zoals nu gebeurt bij de Grand Prix. Als jij het niet doet, dan doet een ander het wel."

Wat was het verzoek van Dutch Grand Prix? Prins Bernhard, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort, zou behalve Chef'special meer artiesten hebben benaderd om gratis op te treden tijdens de Formule 1. Het zou niet gaan om grote optredens, maar om pauzeacts op de baan om de aandacht van het publiek vast te houden tussen de racenummers door. Er zijn artiesten die hier ja tegen hebben gezegd, al wil de Dutch Grand Prix niet zeggen om wie het gaat.

Volgens de woordvoerder zijn alleen muzikanten benaderd om tijdens de Formule 1 tegen onkosten en voor vrijkaarten hun werk te doen. Zo wordt zangeres Davina Michelle niet betaald voor haar optreden op zondag 5 september, voor de start van de Dutch Grand Prix, laat haar woordvoerder weten. Ook het Orkest Koninklijke Luchtmacht speelt zondag 5 september onbetaald bij de opening van de Dutch Grand Prix.

Jacco Toma, manager van onder meer Chef'special, merkt vooral dat beginnende artiesten vaak de vraag krijgen om voor niets op te treden. "Bij sommige partijen ontbreekt de notie dat artiesten weliswaar vanuit passie muziek maken, maar dat ook zij de huur moeten betalen. Vaak is het niet eens vanuit onwil, maar vooral dat er kennelijk een idee bestaat dat artiesten voor hun plezier en hobby het vak van muzikant beoefenen."

En niet alleen de artiest zelf, maar ook mensen als technici en podiumbouwers lopen in dat geval inkomsten mis. Toma: "Vaak is het argument dat het 'goeie promo' voor de artiest in kwestie is. Die aanpak werkt vaak minder goed bij de bakker of je hypotheekverstrekker."

Maas is blij dat er dankzij de video van zanger Nolet eindelijk meer aandacht voor dit probleem lijkt te zijn. "Op sociale media buitelen de mensen over elkaar heen om hun afschuw uit te spreken, en terecht. Ik ben heel benieuwd wat de demissionaire regering hiervan vindt. Als onderdeel van de Kunstenbond zijn we vertegenwoordigd in de creatieve coalitie en hebben we overleg met ambtenaren en ministers. Al voor de coronaperiode proberen we hen te wijzen op deze misstanden, maar het valt me enorm tegen dat Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hierover haar vuist nog niet op tafel heeft geslagen."

Bernhard zoekt contact met Nolet

De bonden hopen te bereiken dat in elk geval wordt besloten dat de publieke omroep artiesten gewoon voor optredens zal betalen. "De publieke omroep wordt met ons belastinggeld betaald. Bij bijvoorbeeld De Wereld Draait Door werd Matthijs van Nieuwkerk vorstelijk beloond, terwijl de artiest die er komt spelen letterlijk niets krijgt. Dat is een vorm van machtsmisbruik."

Overigens heeft prins Bernhard inmiddels contact gezocht met Chef'special-frontman Nolet. "Bernhard zal persoonlijk contact zoeken met Joshua, omdat hij zijn frustratie volledig begrijpt", laat een woordvoerder van de prins weten in het Radio NPO 2-programma Jan-Willem Start Op.

Maar net als musicivakbond NTB en de Kunstenbond wil de zanger met zijn omroep juist de regering bereiken, benadrukt hij. "Prins Bernhard gebruikte ik even, en hun mail, om een punt te maken. Want wij zijn best wel heel braaf geweest. Twee jaar lang. Wij kunnen al twee jaar lang niet optreden. Dat begint echt een doodsteek te worden voor onze hele industrie."