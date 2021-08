Lil Nas X brengt op 17 september zijn debuutalbum uit. De plaat heet Montero en bevat vijftien nummers, meldt de 22-jarige rapper donderdag op Instagram.

"Het maken van dit album was als therapie voor me", schrijft Lil Nas X, die eigenlijk Montero Lamar Hill heet, bij de aankondiging. "Ik heb geleerd om me niet meer druk te maken om wie mensen denken dat ik ben, wat ik kan doen en waar ik heen ga. Ik realiseer me nu dat de enige mening over mij die er echt toe doet die van mezelf is."

Lil Nas X brak in 2019 groots door met de single Old Town Road, die wereldwijd op op nummer één belandde en bekroond werd met een Grammy. Hij bracht vervolgens de succesvolle ep 7 uit.

Dit jaar wist de rapper wederom de bovenste regionen van de internationale hitlijsten te bereiken met de hits Montero (Call Me By Your Name) en INDUSTRY BABY met Jack Harlow.