The Rolling Stones zouden van plan zijn om hun geplande tour door te zetten na het overlijden van drummer Charlie Watts. De drummer zou niet hebben gewild dat ze de concertreeks zouden annuleren vanwege hem, meldt The Sun op basis van een bron dicht bij de band.

De overige leden van de band Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood hebben volgens de bron aangegeven hun No Filter Tour voort te willen zetten in St. Louis op 26 september, waarbij ze hun overleden collega een eerbetoon zullen brengen.

"Charlie was als een broer voor Mick, Ronnie en Keith. Hij zou het vreselijk hebben gevonden als de shows vanwege hem afgezegd zouden worden en daarom willen de overige bandleden ook doorgaan, ter ere van hem", aldus de bron.

Watts overleed dinsdag op tachtigjarige leeftijd. De drummer trok zich eerder al terug uit de aangekondigde tour vanwege gezondheidsproblemen die hem uiteindelijk fataal werden. Destijds werd aangekondigd dat hij vervangen zou worden door Steve Jordan, die eerder met gitarist Richards samenwerkte.

De No Filter Tour van de band begon al in 2017 in Europa. De band trad in oktober dat jaar nog op in GelreDome in Arnhem. Het Amerikaanse deel van de tour moet op 20 november worden afgerond.