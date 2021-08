Zanger Joshua Nolet van Chef'special plaatste woensdag op Instagram een filmpje waarin hij zijn verbolgenheid deelde over het verzoek van prins Bernhard, de mede-eigenaar van Circuit Zandvoort, om gratis op te treden tijdens de Dutch Grand Prix. De groep zou voor het optreden VIP-kaarten krijgen.

De Dutch Grand Prix zou behalve Chef'special meer artiesten hebben benaderd om gratis op te treden tijdens de Formule 1. Het zou niet gaan om grote optredens, maar om pauzeacts op de baan om de aandacht van het publiek vast te houden tussen de racenummers door. Er zijn artiesten die hier ja tegen hebben gezegd, al wil de Dutch Grand Prix niet zeggen om wie het gaat.

"We willen onze kaarthouders graag een vorm van vermaak bieden", aldus een woordvoerder van de Dutch Grand Prix. "Op die manier willen we ook voorkomen dat mensen heen en weer gaan lopen, want dat mag niet van de overheid." De woordvoerder snapt dat het verzoek om tegen onkosten op te treden in het verkeerde keelgat is geschoten. "We dachten dat we mensen hadden benaderd die racefan zijn."

Volgens de woordvoerder zijn alleen muzikanten benaderd om tijdens de Formule 1 tegen onkosten en voor vrijkaarten hun werk te doen. Ook zangeres Davina Michelle wordt niet betaald voor haar optreden op zondag 5 september, voor de start van de Dutch Grand Prix, laat haar woordvoerder weten.

'Het zegt zo veel over hoe er naar muzikanten wordt gekeken'

Nolet beklemtoont in zijn video op Instagram niet de Formule 1 te willen bashen. "Maar het zegt zo veel over hoe er naar muzikanten wordt gekeken, en alles wat daarachter zit." De evenementensector is woest op het kabinet omdat alle voetbalwedstrijden en de Formule 1 met tienduizenden bezoekers wel door mogen gaan, maar alle festivals en grote concerten nog weken worden verboden.