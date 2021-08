The Rolling Stones-drummer Charlie Watts, die gisteren op tachtigjarige leeftijd overleed, was een "geweldige en unieke drummer", vertelt Ad Visser aan NU.nl. Volgens Visser komt dit vooral doordat Watts "ongelooflijk strak drumde" en doordat hij samen met bassist Bill Wyman een techniek gebruikte waarbij een klein verschil in timing zit tussen de drummer en de bassist.

"De basis van een band wordt altijd gevormd door de drummer en de bassist. Die combinatie is het fundament. Het ongelofelijk goede van Charlie Watts is dat hij zo 'strak' speelt. Het wisselt niet, het zweeft niet, je kan er op bouwen tot en met", vertelt de oud-TopPop-presentator en muzikant.

"Het is zelfs zo strak, dat Watts en Wyman een vorm vonden waarbij een klein timingsverschil zit tussen wat de bassist en drummer doen, wat een heel speciaal effect geeft." Daar konden de gitaristen vervolgens op bouwen, vertelt Visser. "Met name natuurlijk Keith Richards. Die wist daar geweldig gebruik van te maken."

Charlie Watts achter zijn drumstel. Charlie Watts achter zijn drumstel. Foto: BrunoPress

Richards kon tijdens concerten meestal niet goed horen wat Watts deed, omdat de bandleden zelf voor "loeiharde versterkers" stonden. Maar door het vele spelen wist Richards volgens Visser "natuurlijk al lang dat hij voor 100 procent kon varen op de beat van Watts". Om Richards extra houvast te geven tijdens het spelen, maakte Watts een gat in het drumvel van de bassdrum, "waardoorheen Richards de timing kon zien in plaats van horen."

Voor de gemiddelde luisteraar is het minuscule verschil in timing tussen Watts en Wyman niet hoorbaar, aldus Visser. "Iemand die niet in de muziek zit, hoort dat niet. Die zegt alleen: goh, wat klinkt dat lekker." Dat is volgens Visser precies de bedoeling. "Als je op dat soort verschillen let, ben je natuurlijk verkeerd bezig."

Begin augustus maakte de Britse rockband bekend dat Watts om gezondheidsredenen niet aanwezig zou zijn bij de Amerikaanse tournee die vanaf 17 oktober gepland staat. De muzikant wordt vervangen door Steve Jordan, die eerder met gitarist Keith Richards samenwerkte.