Spencer Elden, de man die als baby de cover van Nirvana's succesalbum Nevermind sierde, klaagt de band en de maker van de foto nu aan. Elden gaat er dertig jaar na dato niet mee akkoord dat hij als baby op de cover is gezet en zegt dat zijn voogden er destijds ook geen toestemming voor hebben gegeven.

De man noemt het gebruik van zijn foto "kinderporno" en "seksuele uitbuiting" en zegt dat is beloofd om zijn geslachtsdeel met een sticker te verhullen, maar dat dit nooit is gebeurd.

Elden spreekt in rechtbankdocumenten, die in handen zijn van TMZ, van "levenslange schade". Hij eist van de band een schadevergoeding van 150.000 dollar (ruim 127.000 euro) en wil dat de betreffende afbeelding niet meer wordt vertoond.

Het team van Nirvana heeft nog niet gereageerd op de aanklacht van Elden.

Fotograaf Kirk Weddle was bevriend met Eldens vader en vroeg aan hem toestemming om de destijds vier maanden oude baby te fotograferen. Het is niet duidelijk of Eldens vader ook toestemming gaf om de foto op de cover te zetten, iets wat de fotograaf wel beweert.

Elden is onder water gefotografeerd en zwemt naar een dollarbiljet aan een vishaakje, dat later digitaal is toegevoegd aan de foto. Het beeld symboliseert de teloorgang van de jeugdige onschuld.

Tatoeage van albumtitel op borst

Opvallend is dat Elden 'nevermind', de titel van het album, op zijn borst liet tatoeëren. In een interview met GQ in 2016 liet hij echter weten niet meer blij te zijn met zijn beeltenis op de albumcover.

Nirvana ging in 1994 uit elkaar na de dood van zanger Kurt Cobain. De Amerikaanse grungeband bestond naast Cobain uit Krist Novoselic en Foo Fighters-frontman Dave Grohl.

Nevermind uit 1991 was het tweede studioalbum van de band. Op de cd staat onder meer de grote hit Smells Like Teen Spirit.