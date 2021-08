Megan Thee Stallion is door de rechter in het gelijk gesteld rond een ruzie met haar platenmaatschappij 1501 Certified Entertainment. Het platenlabel wilde voorkomen dat de rapper een remix van het nummer Butter met K-popband BTS zou uitbrengen, maar dat is volgens de rechter onrechtmatig, meldt Variety.

De rapper, bekend van hits als Savage en WAP, kondigde aan op vrijdag 27 augustus een nieuwe versie van de nummer 1-hit van BTS uit te brengen met de Zuid-Koreaanse groep. Haar platenmaatschappij bleek echter geen voorstander van dit plan. De rechter heeft Megan Thee Stallion in deze zaak gelijk gegeven, waardoor ze het nummer uit kan brengen zoals gepland.

De platenmaatschappij zou vrezen dat de release de carrière van de rapper geen goed zal doen, terwijl zij juist denkt dat die haar wereldwijde populariteit ten goede zal komen. Uit documenten, die door The New York Post zijn ingezien, blijkt dat 1501 Certified Entertainment een flink bedrag van Megan Thee Stallion wil zien als ze de nieuwe track daadwerkelijk uitbrengt.

Het is niet de eerste keer dat Megan Thee Stallion overhoop ligt met haar platenlabel. In maart 2020 klaagde de rapper 1501 Certified Entertainment ook al aan, omdat het bedrijf een stokje wilde steken voor de release van haar EP Suga. De platenmaatschappij kreeg naar aanleiding van deze zaak regels opgelegd, waar ze zich niet aan hield door haar poging de release van Butter tegen te houden.

"Ik tekende een platendeal toen ik pas twintig jaar oud was en geen idee had hoe deze wereld in elkaar stak. Er werken heel veel mensen in deze industrie die niets anders doen dan pesten en een ander naar beneden halen. En daar ga ik niet mee akkoord", aldus Megan Thee Stallion eerder over de problemen met haar platenmaatschappij.