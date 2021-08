Rolling Stones-drummer Charlie Watts is dinsdag op tachtigjarige leeftijd overleden. Een greep uit de reacties op de dood van de drummer van de legendarische Britse rockband.

Rolling Stones delen persbericht

De bandleden van Watts delen het bericht waarin melding wordt gemaakt van het overlijden van de drummer.

'Wij gaan je missen man'

Grote artiesten delen massaal hun steun en eerbetonen aan Watts. Onder anderen Elton John, Ringo Starr en Kiss nemen online afscheid van de Rolling Stones-drummer.

"God zegene je, Charlie Watts. We gaan je missen, man", schrijft The Beatles-drummer Ringo Starr. "Liefde en rust gewenst aan de familie."

Elton John: 'Verdrietige dag'

Elton John noemt het "een heel verdrietige dag". "Charlie Watts was de ultieme drummer. De meest stijlvolle man die er was en zo'n geweldig gezelschap", schrijft de zanger op Twitter.

Paul McCartney: 'Ik hou van je, mooie man'

Paul McCartney noemt Watts "een geweldige man". "Ik wist dat hij ziek was, maar ik wist niet dat hij zo ziek was. Heel veel liefde voor zijn familie", zegt hij in een video op Twitter. "Ik hou van je Charlie, dat heb ik altijd gedaan, mooie man."

Bryan Adams: 'Echte gentleman'

Volgens Bryan Adams is Watts "een van de grootste rockdrummers ooit en een echte gentleman".

Kiss: 'RIP'

De band Kiss plaatst een simpele "RIP".

De leden van de Britse rockgroep The Who delen een foto van Watts op Twitter.

'De machinekamer is niet meer'

"De machinekamer van de Rolling Stones is niet meer." Daarmee opent het Amerikaanse Billboard een in memoriam.

"Watts verwerkte het jazzgevoel in de mix van rock, blues en r&b van de Stones. Altijd op tijd, maar vaak spelend rond het ritme, was zijn drumstijl een perfecte aanvulling op de ruime en bedrieglijk complexe ritmepatronen van de band", karakteriseert het blad de alom geroemde drummer.

Een galant mens: zo herinnert Pinkpop-baas Jan Smeets zich de drummer. "Van alle Stones was hij de aardigste", aldus Smeets.

Smeets heeft Watts naar eigen zeggen een keer gesproken tijdens een optreden op het terrein van Pinkpop in Landgraaf. De Stones traden in 2014 op Pinkpop op. Eerder gaven ze op het Pinkpop-terrein concerten in het kader van een tournee in 1995 en 1999.