Charlie Watts, drummer van de legendarische Britse rockband The Rolling Stones, is op tachtigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt.

"Hij is vredig en in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in Londen overleden", citeert de BBC uit een persbericht. "Hij werd geliefd als echtgenoot, vader en opa en was een van de grootste drummers van zijn generatie."

Watts zat al bij de Stones sinds het professionele begin van de band. Eerder deze maand werd al bekend dat hij niet met de nog altijd zeer populaire band mee zou gaan op tournee door Amerika.

Volgens de drummer was zijn "timing" de laatste tijd niet meer op orde. "Ik ben hard aan het werk om fit te worden, maar ik heb vandaag het advies van experts moeten accepteren dat dit nog wel even kan duren", zei Watts begin augustus.