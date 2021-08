Als de demissionaire ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus en demissionair minister-president Mark Rutte niet reageren op een open brief van Unmute Us, dan dreigt het collectief uit de entertainmentindustrie met grotere acties. Unmute Us bracht afgelopen weekend tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de coronamaatregelen binnen de amusementssector.

Volgens de organisaties liepen er in heel Nederland 70.000 mensen mee met de protestmarsen, met het doel om weer grote evenementen per 1 september te kunnen organiseren.

"Wij zijn niet de straat op gegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een feestje te vieren of om met het vingertje te wijzen naar andere organisaties als de Formule 1 of de KNVB. Het is voor ons namelijk vanzelfsprekend dat sportwedstrijden weer gehouden kunnen worden, nu de bezetting van ic-bedden laag blijft en nu onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal extra besmettingen naderhand verwaarloosbaar is", schrijft Unmute Us in de open brief die dinsdag werd gepubliceerd.

In deze brief staan daarnaast acht specifieke vragen aan het demissionaire kabinet. De onderwerpen van deze vragen variëren van ic-capaciteit en Fieldlab-rapporten tot aan vragen met betrekking tot cultureel erfgoed en coronasteun.

"Kiest u ervoor ons nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen. Zoals u heeft gemerkt zijn wij in staat tot het mobiliseren van grootschalige protesten, die ondanks hun omvang positief en vredelievend blijven", waarschuwt de organisatie aan het einde van de brief.

"Maar verwart u onze vredelievendheid vooral niet met inschikkelijkheid. Ons geduld is op."