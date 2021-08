ABBA gaat volgens oud-sessiegitarist van de band Janne Schaffer komend najaar een nieuw album uitbrengen. Schaffer vertelt dit in een gesprek met gitarist Joe Matera op YouTube, waarin ze terugblikken op zijn carrière en zijn nieuwe muziek bespreken.

Schaffer, die naar eigen zeggen zo'n vijftig nummers met de band heeft gemaakt, is op het nieuwe album niet te horen. Zijn focus zou momenteel meer op zijn solocarrière liggen. Het vaste bandlid Lasse Wellander zou wel te horen zijn op het album.

De Zweedse band maakte in het voorjaar van 2018 al bekend met vijf nieuwe nummers te komen.

ABBA was in de jaren zeventig en tachtig mateloos populair met wereldhits als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo. Met het laatstgenoemde nummer won de popgroep in 1974 het Eurovisie Songfestival. In 1983 werd een tijdelijke pauze ingelast, maar de band kwam daarna niet meer bij elkaar. Het laatste studioalbum stamt uit 1981.