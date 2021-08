Mede-oprichter en saxofonist van de band UB40 Brian Travers is op 62-jarige leeftijd overleden. Op het Twitter-account van de band wordt bekendgemaakt dat hij is overleden aan de gevolgen van kanker.

"Met veel verdriet kondigen we het overlijden aan van onze kameraad, broer, UB40-oprichter en muzikale legende Brian David Travers", valt te lezen in de verklaring. "Brian is zondagavond met zijn familie aan zijn zijde overleden na een lange en heroïsche strijd tegen kanker."

"Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Lesley, zijn dochter Lisa en zoon Jamie. We voelen ons allemaal verslagen door het nieuws en vragen om respect voor de privacy van zijn familie in deze tijd."

Travers was in 1978 een van de oprichters van de band UB40, die hits scoorde met nummers als Red Red Wine, Kingston Town, I Got You Babe en Sing Your Own Song. Hoewel de band na bijna 29 jaar samen te zijn geweest geregeld van samenstelling veranderde, bleef Travers de rest van zijn leven met hen optreden.