Popster Christina Aguilera is een van de headliners op het lhbtiq+-festival LadyLand 2021 in New York.

De veertigjarige Amerikaanse popzangeres staat op het hoofdpodium van het jaarlijks evenement. Ook artiesten als Nina Sky, La Goony Chonga en RuPaul's Drag Race-winnaar Aquaria staan op het affiche.

LadyLand is een van de eerste grote optredens van Aguilera, die in juni voor het eerst sinds corona pas weer optrad. Toen hervatte ze in Las Vegas haar concertserie.

"Het is zo gek om te bedenken dat mijn laatste show voor een livepubliek meer dan een jaar geleden was in maart 2020, vlak voor ik terug zou gaan naar Los Angeles en alles stilviel", schreef Aguilera toen op Instagram.

Het festival vindt plaats op 11 september en wordt georganiseerd door artiest Rayne Baron, beter bekend als Ladyfag, de 'koningin van het nachtleven' in de Amerikaanse stad.