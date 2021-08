André Rieu denkt er niet over om voor een kleiner publiek op te treden, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De 71-jarige violist wil pas weer concerten geven als de pandemie is afgelopen.

"We zullen altijd wel een virus vinden als je een test doet. Ik kan pas verder als alle ellende achter de rug is", aldus Rieu.

"Daarom stap ik voorlopig geen vliegtuig in of een podium op. Eerst moet het over en uit zijn met alle gedoe eromheen. Mijn fans laten mij weten dat ze geduld hebben, ook al duurt het nog vijf jaar. Ze blijven me trouw."

De violist heeft een gezond bedrijf en krijgt steun van de banken. Het idee om te stoppen met optreden heeft bij Rieu nooit gespeeld. Wel vertelde hij eerder dat hij overwoog zijn Stradivarius-viool te verkopen.

"Toen ik dat had bekendgemaakt, stonden er meteen vier rijke mensen in Nederland op die, onafhankelijk van elkaar, tegen me zeiden dat dát niet ging gebeuren."

Het is de bedoeling dat Rieu in het najaar weer op tournee gaat in het buitenland, waarbij er concerten in onder meer Chili en Israël staan gepland. Het is niet duidelijk of deze shows inderdaad gaan plaatsvinden.