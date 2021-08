Artiesten, evenementenorganisatoren, leveranciers en bezoekers demonstreren zaterdagmiddag tijdens de protestmars Unmute Us! in zes verschillende steden tegen de in hun ogen willekeurige kabinetsbeleid. Zij eisen dat evenementen per 1 september 2021 weer plaatsvinden met volledige capaciteit. Als de evenementenbranche na de demonstratie toch aan dezelfde strenge regels gebonden blijft, dan worden er andere stappen ondernomen, zegt een van de initiatiefnemers, Jasper Goossen, tegen NU.nl.

Goossen hoopt met de protestmars politieke druk uit te kunnen oefenen, ondanks dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder in een gesprek met NU.nl over de protestmars liet weten dat grote, meerdaagse festivals voorlopig onmogelijk blijven. Hij stelde dat nog niet voldoende mensen zijn gevaccineerd of COVID-19 hebben doorgemaakt.

De initiatiefnemer van de protestmars verwacht in ieder geval dat er een maatschappelijke discussie ontstaat. "Als de maatregelen ongewijzigd blijven, gaan we andere stappen zetten." Wat voor stappen dit zijn, wil Goossen vooralsnog niet zeggen.

"We stevenen rap af op een vaccinatiegraad van 85 procent van de volwassen bevolking en op 1 september kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn. Als evenementen op de piek van de vaccinatiegraad nog steeds niet kunnen plaatsvinden, wanneer dan wel?", vervolgt Goossen. Buitenevenementen met meer dan 750 bezoekers zijn tot ten minste 19 september verboden.

Evenementen organiseren met een dergelijke bezoekerscapaciteit is volgens Goossen momenteel voor veel partijen geen optie. "Misschien een gekke vergelijking, maar je vraagt een melkboer ook niet om 'even' graan te verbouwen. Veel evenementenorganisaties kunnen hun businessmodel niet zo gemakkelijk omgooien ."

Ook in geplaceerde evenementen met twee derde bezoekerscapaciteit ziet hij vooralsnog geen oplossing. "Als je in clubs stoelen gaat plaatsen, kun je maar heel weinig mensen kwijt. Bovendien is dit niet de beleving die je je bezoekers wilt geven."

'Het is pure willekeur'

Volgens Goossen heeft de branche niet eerder een gezamenlijke vuist gemaakt, omdat verschillende partijen het afgelopen jaar met de overheid om de tafel hebben gezeten om gezamenlijk te kijken naar het veilig en verantwoord opengooien van de branche.

"Zo zijn de Fieldlab Evenementen ontstaan. Met de uitkomsten van deze fieldlabs is er aangetoond dat we veilig en verantwoord evenementen kunnen organiseren. Voetbalwedstrijden zijn ook meegenomen in deze fieldlabs, en die mogen inmiddels wel doorgaan. Maar clubs moeten hun deuren dichthouden en festivals met meer dan 750 mensen zijn verboden. Dat is pure willekeur."

Goossen vindt dat de Nederlandse overheid handelt uit angst na het nemen van een aantal in zijn ogen dubieuze besluiten eind juni. "Van Dansen met Janssen tot een verruiming van de door Fieldlab geadviseerde 24 uur testen voor toegang naar 40 uur, een lage vaccinatiegraad onder jongeren én een opkomende deltavariant."

Hij wijst verder naar andere Europese landen, waar weer grootschalige buitenevenementen plaatsvinden. Zo worden in buurland België inmiddels weer evenementen van 75.000 bezoekers toegestaan. Dit op basis van de Nederlandse Fieldlab-onderzoeken, bevestigt ook een woordvoerder van Fieldlab.

Meer dan vijftienhonderd partijen lopen mee

Inmiddels zijn meer dan vijftienhonderd partijen aangesloten bij Unmute Us! Van de grote buitenfestivals tot zakelijke evenementen en locaties als Ahoy, Ziggo Dome, TivoliVredenburg en meer. Verschillende artiesten onder wie Sunnery James & Ryan Marciano, Reinier Zonneveld en Joris Voorn steunen het initiatief.

"We gaan morgen op een vreedzame manier van ons laten horen. Niet alleen met onze stem, maar ook muzikaal. Muziek zit in ons DNA", vertelt Goossen. De protestmars vindt in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven plaats, zodat er niet te veel mensen in een keer samenkomen op één locatie. Elke stad heeft een startlocatie. De protestmars begint om 14.00 uur en duurt in totaal drie uur.

Tijdens de protestmars zullen verschillende artiesten op een aantal wagens muziek draaien. Zo zijn in Amsterdam The Prophet en Luuk van Dijk aanwezig. Ook zullen bekende Nederlanders spreken, zoals schrijvers Raymond Kluun en Saskia Noort. Goossen hoopt verder dat per deelnemende stad duizenden festivalliefhebbers op de demonstratie afkomen.