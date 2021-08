Mart Hoogkamer heeft zijn allereerste nummer 1-hit te pakken. De zanger voert deze week de Single Top 100 aan met zijn zomerhit Ik Ga Zwemmen.

De 23-jarige Leidenaar kwam op 30 juli de lijst binnen op de 85e plek, steeg de week erna naar de 38e plaats en stond vorige week op nummer 5.

Het is het eerste nummer waarmee de zanger, die vijf jaar geleden meedeed aan de talentenjacht Holland's Got Talent, in de Single Top 100 staat.

Ook in andere hitlijsten scoort Hoogkamer. Zo staat hij deze week op de vijfde plek van de Top 40 van Qmusic en in de top drie van meest beluisterde liedjes van Nederland op iTunes.

Daarnaast is het liedje via Spotify al meer dan vier miljoen keer gestreamd. Op de streamingdienst staat Ik Ga Zwemmen ook op de eerste plek in de Spotify Top 50.

In de Single Top 100 stoot de zanger Justin Bieber en The Kid LAROI van de troon. Zij staan nu met hun nummer Stay op de tweede plek.