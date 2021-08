Jett Rebel heeft sterk het gevoel dat muzikanten en kunstenaars in Nederland minder worden gewaardeerd dan in andere, omringende landen. De zanger vertelt aan NU.nl dat hij niet van plan is om de barricaden op te gaan, maar hij denkt er wel serieus over na om te emigreren.

Een deel van de onvrede van Jelte Tuinstra (de echte naam van Rebel), die vrijdag zijn nieuwe album Pre-Apocalypse Party Playlist uitbracht, komt voort uit de manier waarop van hogerhand met kunst en cultuur wordt omgesprongen.

"De regering snapt gewoon constructief niet wat wij als artiesten doen en waarom dat belangrijk is. Ik zie dat ook niet meer veranderen. Kunst wordt al tientallen jaren compleet kapot gestampt. Ik ben er al heel lang klaar mee. Het is alsof je verliefd bent op een meisje, maar ze wil je gewoon niet. Wat heeft het dan voor zin om boos op haar te worden?", aldus de artiest.

"Ik denk niet dat het zin heeft om een boze actievoerder te gaan worden. Ik kan wel gaan streaken in de ArenA, een beetje rondjes rennen in mijn blote lul terwijl ik liefde voor muziek door een megafoon scandeer, maar ik kan ook gewoon mijn biezen pakken en ergens anders proberen mensen blij te maken."

Als stront behandeld

De artiest merkt dat er niet alleen bij het demissionaire kabinet, maar ook in bijvoorbeeld het Nederlandse festivalcircuit veel minder waardering is voor 'makers'.

"In Duitsland, waar ik echt helemaal niemand ben, sta ik op een achterafpodiumpje voor een paar mensen te spelen en daar word je met open armen, gastvrij ontvangen door de organisatie. In Nederland sta ik op de grootste podia en word je soms gewoon als stront behandeld. Ik ben er ook 100 procent klaar mee om te doen alsof dat niet zo is. In andere landen is gewoon veel meer liefde voor de kunst dan in Nederland."

Het zorgt ervoor dat Rebel dagelijks denkt aan de mogelijkheid om Nederland te verlaten. "Ik heb hier natuurlijk wel mijn vrienden en familie, dus dat maakt het lastiger, maar ik denk dat ik beter tot mijn recht zou komen in een land waar makers wel op waarde worden geschat."

"Ik zeg dit ook echt niet als een soort protest", verzekert de zanger. "Ik denk echt niet dat men nu denkt: 'O, Jelte gaat anders weg, nu mogen er ineens wel duizenden mensen op een festival.'"

Alles gegeven

Rebel heeft met Pre-Apocalypse Party Playlist voor het eerst een album gemaakt waar hij ook bij de verschijning nog voor de volle 100 procent achterstaat. "Ik heb hier een andere liefde en waardering voor. In het verleden kon ik een album al de grond in boren voordat het goed en wel was uitgepakt en iedereen er meteen op wijzen wat beter had gekund. Dat is nu niet. Ik heb dit echt voor mezelf gemaakt."

De artiest maakte in tijden van lockdown meerdere albums, waarvan dit het eerste is dat verschijnt. "Normaal bestond mijn leven uit opnemen en optreden, en dat laatste viel nu weg. Het sociale leven van deze teruggetrokken jongen werd nog minder sociaal, waardoor mijn productiviteit omhoogging. Ik nam verschillende albums op, die allemaal niet precies vertegenwoordigden wat ik echt wilde, totdat ik Pre-Apocalypse Party Playlist maakte."

De artiest, die zijn eerdere albums ook al zelf produceerde, deed dat nu weer, maar nam nu naar eigen zeggen ook echt de rol van producer aan. "Omdat ik een beter beeld had van wat ik wilde vertegenwoordigen, stopte ik niet tot ik het juiste geluid had gevonden." Het betekende een lang maakproces waarbij hij niets schuwde om elk nummer precies zo te laten klinken als de beelden die hij er in zijn hoofd bij zag. Zelfs twee dagen voordat de plaat af moest zijn, was hij nog met details bezig.

Op de vraag of een album dan wel ooit écht af voelt, antwoordt hij bevestigend: "Ik zat zelf achter alle knoppen, dus kan echt tegen mezelf zeggen dat ik alles heb gedaan wat technisch mogelijk is om precies te maken wat ik wilde. Ik heb het punt bereikt dat ik alles voor deze plaat heb gegeven."