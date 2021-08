Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Bilal Wahib - Paranoia

Bilal Wahib maakt zijn comeback nadat hij eerder dit jaar in opspraak was geraakt, omdat hij op Instagram Live een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest en acteur werd ondanks hits als Tigers en 501 niet meer gedraaid op de radio, verloor contracten en verdween een tijd uit beeld. Wahib is in een afrondende fase van zijn debuutalbum en laat nu zijn nieuwe single Paranoia horen, waarop hij zingt over de verdenking van ontrouw in een relatie.

Beluister het nummer hier

Ed Sheeran - Visiting Hours

Ed Sheeran besloot na zijn tournee in 2019 voor even uit de schijnwerpers te treden. De Britse zanger werkt al sinds 2017 aan zijn plaat =, die op 29 oktober verschijnt. Het album is de opvolger van het in 2017 uitgebrachte ÷. De zanger scoort momenteel een nummer 1-hit met de eerste single Bad Habits. Bij de aankondiging van het album bracht hij ook het nummer Visiting Hours uit, dat hij schreef voor zijn eerder dit jaar overleden vriend Michael.

Beluister het nummer hier

Jan Smit - Zolang Je Bij Me Bent

Jan Smit keert na een periode van drie jaar terug met nieuw solomateriaal. Zijn tot dan toe recentste plaat Met Andere Woorden verscheen in 2018. De zanger kreeg in 2019 te maken met een burn-out en richtte zich voor zijn muzikale comeback vooral op het presenteren van het Eurovisie Songfestival. Wel was hij eerder dit jaar al te horen in singles van Tino Martin en Ilsen & Verhulst. Zijn nieuwe single Zolang Je Bij Me Bent schreef Smit samen met Alain Clark.

Beluister het nummer hier

Lorde - Mood Ring

Lorde heeft na vier jaar een nieuw album af. De opvolger van Melodrama uit 2017 heet Solar Power. De Nieuw-Zeelandse zangeres bracht in juni al de eerste single met dezelfde titel uit en daarna volgde de ballad Stoned At The Nail Salon. Eerder deze week bracht ze een videoclip bij de nieuwe single Mood Ring uit. Lorde schreef en produceerde Solar Power - net als Melodrama - samen met Jack Antonoff, die ook veel samenwerkt met Taylor Swift en Lady Gaga.

Beluister het nummer hier

Ronnie Flex - Eindelijk Alleen

Ronnie Flex kondigde donderdag aan dat hij een dag later zijn vierde album Altijd Samen zou uitbrengen. De artiest geeft hiermee zijn plaat NORI uit 2018 een vervolg. De artiest vertelt op Instagram dat hij lang op zoek is geweest en "keihard geknokt" heeft om deze plaat te maken. Op het album gaat hij terug naar de kern van zijn bestaan: zijn familie en dan vooral zijn dochter Nori. De plaat bevat samenwerkingen met onder anderen Esmée Denters, Do, Emma Heesters en Jonna Fraser.

Beluister het nummer hier

Shawn Mendes & Tainy - Summer Of Love

Shawn Mendes bracht eind vorig jaar nog een volledig album uit, maar de Canadese popster heeft nu alweer nieuwe muziek gemaakt. Samen met raggaetonproducer Tainy uit Puerto Rico maakte hij de nieuwe single Summer Of Love, waarin hij zingt over een zomerliefde. Mendes verwijst in de tekst van het nummer nog naar zijn grote hit Señorita met zijn vriendin Camila Cabello. De artiest reisde af naar Mallorca om de zonovergoten videoclip bij het nummer op te nemen.

Beluister het nummer hier

Skrillex, Justin Bieber & Don Toliver - Don't Go

Justin Bieber is dit jaar weer niet weg te denken uit de hitlijsten. Hij scoort momenteel een internationale nummer 1-hit met zijn duet Stay met The Kid Laroi en eerder in 2021 stond hij nog bovenaan met het nummer Peaches van zijn album Justice. Nu is hij samen met Don Toliver te horen in de nieuwe single Don't Go van Skrillex. Bieber en Skrillex scoorden in 2015 al samen met Diplo de hit Where Are Ü Now.

Beluister het nummer hier

The Rolling Stones - Living In The Heart Of Love

Het is alweer veertig jaar geleden dat The Rolling Stones hun album Tattoo You uitbrachten. Genoeg reden om het album nog eens in een nieuwe uitgave op de markt te brengen. Op deze versie zijn negen niet eerder uitgebrachte nummers te vinden, waaronder het nummer Living In The Heart Of Love dat nu als single verschijnt. De mannen zijn met de opnames uit de jaren tachtig aan de slag gegaan en brengen op 22 oktober de hele plaat uit.

Beluister het nummer hier