De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft zijn wereldtournee Map Of The Soul officieel afgelast. Dat betekent dat ook het concert dat de groep in De Kuip in Rotterdam zou geven niet doorgaat.

Een jaar geleden werd al besloten om de tournee voor onbepaalde tijd uit te stellen. De aanhoudende onzekere omstandigheden rondom de coronapandemie zijn nu reden voor het afblazen van de wereldtournee.

De wereldtournee werd begin 2020 al aangekondigd. BTS zou 38 optredens geven in Azië, Noord-Amerika en Europa.

BTS bestaat uit RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V en Jung Kook. De K-popgroep werd eind 2020 door het tijdschrift TIME benoemd tot entertainer van het jaar.

BTS werd in 2013 opgericht en bracht albums uit in zowel de Koreaanse als Japanse taal. De boyband geldt als een van de populairste K-popacts. In oktober 2018 trad de groep op in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam.