Ed Sheeran brengt op 29 oktober 2021 = uit (Equals). Het vierde album van de Brit verschijnt vier jaar na + (Divide).

"Het is een heel persoonlijk album en is van grote betekenis voor me", zegt Sheeran over zijn nieuwe plaat.

"Mijn leven is enorm veranderd in de afgelopen paar jaar - ik ben getrouwd en vader geworden, ben mensen verloren - en op het album komen deze onderwerpen terug. Ik zie dit echt als mijn coming of age-album."

De single Bad Habits verscheen al eerder, donderdag brengt Sheeran de opvolger Visiting Hours uit. Het nummer is een eerbetoon aan Michael Gudinkski, een vriend en mentor van de zanger die eerder overleed. De achtergrondzang wordt verzorgd door Kylie Minogue en Jimmy Barnes, goede vrienden van Sheeran.

= telt in totaal veertien tracks.