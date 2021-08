Het duo Silk Sonic, bestaande uit Bruno Mars en Anderson .Paak, brengt in januari van 2022 zijn eerste album uit. De plaat An Evening With Silk Sonic moest eigenlijk nog dit jaar verschijnen, maar de zangers hebben de releasedatum uitgesteld, vertellen ze aan Rolling Stone.

Het duo dat eerder dit jaar met Leave The Door Open een grote hit scoorde en onlangs de single Skate uitbracht, heeft besloten eerst nog wat singles te willen delen voordat het album uitkomt. "We willen die nummers een beetje laten ademen. Ik hou er niet van om gebinged te worden", aldus Mars.

"We zijn in een afrondende fase", vertelt de zanger over het album. "Het geraamte van de plaat staat, maar sommige stukken moeten nog wat jeu krijgen." Mars, die solo hits als Just The Way You Are, That's What I Like en Locked Out Of Heaven scoorde, staat erom bekend zijn werk eindeloos te blijven perfectioneren in de studio. "Het zou zomaar kunnen dat we een nummer weer helemaal opnieuw moeten doen", grapt .Paak. "We zijn er nog niet, maar een deadline is goed. Want op een gegeven moment moet je kunnen zeggen: dit is het", vindt Mars.

De samenwerking van Mars en .Paak begon vijf jaar geleden als grap, maar in tijden van een lockdown besloten de mannen samen de studio in te duiken om een album te maken. De eerste single werd in de Verenigde Staten al een nummer 1-hit.