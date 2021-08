Zangeres Froukje treedt op 18 maart 2022 op in Paradiso in Amsterdam. Dat maakte organisator Agents After All woensdag bekend. Het zal het tot nu toe grootste optreden in haar prille carrière worden.

Hoewel ze nog een half jaar moet wachten, verheugt de negentienjarige Froukje (volledige naam Froukje Veenstra) zich al op het optreden.

"Onlangs mochten we een paar dagen repeteren in de kleine zaal van Paradiso, dat was al heel bijzonder. Ik kijk enorm uit naar deze show, voor een volle grote zaal. Door alle coronamaatregelen was dat voor mij niet vanzelfsprekend. Ik kan niet wachten", laat ze weten.

Kaartjes voor de show zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De zangeres brak vorig jaar door met haar eerste single Groter Dan Ik. Begin dit jaar verscheen haar debuut-ep Licht en Donker, die in korte tijd meer dan twintig miljoen keer werd gestreamd op Spotify.