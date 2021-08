Gitarist Bruno De Groote stapt uit dEUS, heeft de Belgische rockgroep dinsdag op Facebook en Instagram aangekondigd. De Groote werd vorig jaar getroffen door een beroerte.

"Vorig jaar kreeg Bruno helaas een beroerte en zijn leven als gitarist in een rockband leek plots verre van ideaal", schrijft dEUS.

"Dit jaar hebben we samen als band besloten dat het het beste is om onze eigen weg te gaan. Bedankt Bruno voor alle fantastische tijden die we samen beleefd hebben."

De Groote speelde sinds 2018 bij de formatie rond Tom Barman. De band maakte in de posts op sociale media ook bekend wie De Groote gaat vervangen. Mauro Pawlowski, die eerder al gitarist bij dEUS was, vervangt hem bij de komende optredens.

"DEUS zal komende zaterdag spelen op Leuven Air. Mauro Pawlowski zal zich bij ons voegen op gitaar voor een aantal shows." Ook op Crammerock op 4 september is hij van de partij. Pawlowski was van 2004 tot en met 2016 al gitarist bij dEUS.