Rolf Sanchez prijst zichzelf gelukkig dat hij dezer dagen ondanks het coronavirus weer op het podium kan staan. De zanger merkt ook dat het publiek bij de kleinschalige concerten die wel mogelijk zijn op een andere manier van de muziek geniet, vertelt hij aan NU.nl.

"Toen de kleine optredens werden gepland waarbij niet echt gedanst mag worden, was ik wel even bang dat we niet zouden kunnen leveren op het podium wat we normaal doen", vertelt Sanchez. "Ik dacht dat we misschien niet hetzelfde gevoel zouden kunnen creëren als voorheen."

De zanger merkte al snel dat het publiek juist waardeert wat er weer mogelijk is. "Misschien dat mensen er juist omdat nog niet alles mag, meer van genieten. Ik zie echt aan de mensen die naar de optredens komen dat ze het op een andere manier waarderen."

"De focus lijkt nu anders. Voorheen gingen mensen even kletsen of een biertje halen bij een nummer dat ze misschien niet kennen, wat natuurlijk ook geen probleem is. Nu merk ik dat mensen ook bij onbekendere nummers echt aan het luisteren zijn."

De zanger merkte dat dit niet alleen bij zijn eigen optredens het geval is. "Ik zat laatst met mijn vriendin op de bank en we vroegen ons af wat we nu weer eens moesten doen. Toen zijn we naar Davina Michelle bij de Amsterdamse Zomer gegaan en daar zag ik ook hoe het publiek stil zat te luisteren en los ging op de juiste momenten, voor zover dat mocht natuurlijk."

'Ze zingen de Spaanse teksten fonetisch mee'

Sanchez, die momenteel een hit scoort met Increíble met Kris Kross Amsterdam, zegt zich bevoorrecht te voelen dat hij ondanks dat de meeste festivals nog niet door kunnen gaan, bijna elk weekend meerdere optredens in zijn agenda heeft. "Het is heel fijn dat deze kleinschalige evenementen uit de grond worden gestampt. Ik vind het vooral heel fijn om weer met mijn band op het podium te staan en dat feestgevoel te kunnen meemaken."

Op het podium merkte hij ook pas hoeveel zijn hits als Más Más Más en Ven Ven leven onder zijn publiek. "Ik wist wel dat Más Más Más een groot publiek had bereikt, omdat mensen op straat in plaats van mijn naam zinnetjes uit dat nummer naar me roepen, maar als je optreedt, weet je niet wat je meemaakt. Mensen staan op de tafel en zingen de Spaanse tekst fonetisch uit volle borst mee."

De zanger is van plan de komende maanden te gebruiken om zijn album af te ronden. Hij zegt dat het voor 90 procent af is en dat er vooral nog puntjes op de i moeten worden gezet. Hij hoopt de plaat eind dit jaar of begin volgend jaar uit te brengen.