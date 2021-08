Nance Coolen maakte in de jaren negentig furore met de formatie Twenty 4 Seven, maar door ruzies met rapper Stay-C werd ze uiteindelijk uit de groep gezet. Inmiddels is de presentatrice en zangeres weer terug bij de groep, maar met de rapper zal ze nooit meer op het podium staan, zegt ze dinsdag in het AD.

"Nee, tussen mij en hem komt het nooit meer goed", aldus de inmiddels 48-jarige presentatrice in gesprek met de krant. De ruzie zorgde er destijds voor dat bedenker Ruud van Rijen geen andere optie zag dan de zangeres uit de groep te zetten en door te gaan met Stay-C.

"Omdat hij ook waardevol voor mij was als schrijver, dacht ik: ik vervang haar wel, een nieuwe zangeres kan ik wel vinden", aldus Van Rijen. "Nance ontmoette haar opvolger voordat ik had verteld dat ze eruit lag, dat is pijnlijk. Ik heb er altijd spijt van gehad."

Bij Coolen zat veel oud zeer, maar inmiddels is alles uitgesproken en gaat ze met Hanks & Jacks (Giovanni Falco en Wolfgang Reis) weer het podium op. Door corona is de reünie op het podium echter al meerdere keren uitgesteld.

"In oktober staat er een optreden op de agenda in Tsjechië. Ik hoop ergens dat dat de eerste zal zijn, want daar kennen ze me alleen als zangeres van Twenty 4 Seven, niet als presentatrice van de tv. Maar aan de andere kant, het lijkt me heerlijk om weer op het podium te staan."