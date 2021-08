The Weeknd heeft met het nummer Blinding Lights het langst genoteerde nummer ooit in de Amerikaanse hitlijst Billboard in handen. Het lied staat deze week voor de 88e week in de top honderd en dat is een record, meldt Billboard.

The Weeknd evenaarde vorige week al het record van 87 weken dat op naam stond van de band Imagine Dragons met het nummer Radioactive. Nu staat de Canadese zanger echter op eenzame hoogte.

Blinding Lights, dat in november 2019 verscheen als single van het in 2020 verschenen album After Hours, staat deze week op plaats achttien in de Billboard Hot 100. Het nummer haalde in april 2020 voor het eerst de toppositie in de hitlijst en stond daar in totaal vier weken.

Ook in de Nederlandse hitlijsten brak Blinding Lights records. In de Top 40 wist het nummer met tussenpozen drie periodes bovenaan te staan. In totaal stond de plaat 14 weken op nummer één, voor het laatst 26 weken nadat het lied was verschenen.

The Weeknd bracht eerder deze week de eerste single van zijn volgende album uit. Het nummer heet Take My Breath en komt in de Billboard Hot 100 op de zesde plaats binnen.